Salah’ı kadrosuna katmak için gün sayan Trabzonspor tranfserde durmuyor… Bordo mavililer golcü oyuncu Sörloth’u tekrar kadrosuna katmak istiyor. HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid'den Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Norveçli yıldız ile Juventus ilgilense de oyuncunun maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti. TRABZON’DA GOL KRALI OLMUŞTU 2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu. İspanyol ekibi de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

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