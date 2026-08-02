Galatasaray’da gündem Barış Alper… İngiliz kulüplerinden milli oyuncuya ciddi talipler gelmesi sarı kırmızılıların transfer politikasını da etkiledi.

Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın transferde rotasını belirledi. Dursun Özbek yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı sonrası doğacak boşluğu Milan'dan Rafael Leao'yu satın alma opsiyonu ile kiralayarak doldurmayı düşünüyor. Ve Barış'tan gelecek yüklü miktardaki bonservis bedeli ile milli oyuncu Can Uzun için harcanacak.

40 MİLYONDAN AŞAĞI BIRAKMAYACAK

Barış Alper ayrılmak istese de yönetimle konuşarak Galatasaray’ın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini belirtti. Sarı kırmızılıların Barış'tan beklentisi ise en az 40 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Yılmaz bu sürede 12 gol ve 16 asist kaydetmeyi başardı.