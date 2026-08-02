Trabzon halkı Salah’tan başka bir şey düşünmüyor… Mısırlı yıldıza imza attırmaya çok yakın olan Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan temkinli açıklamalarına devam ediyor.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözleri söyledi. Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Bu sözlerinin ardından, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + 5 milyon Euro bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı. Transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor. Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.