Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına öncelik veriyor. Rafael Leao gündeminin sıcak olduğu sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Leao'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Kanarya, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.

SARR KABUL ETTİ İDDİASI

Senegalli sağ kanat oyuncusunun, sarı-lacivertli takımdan gelen teklifi kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü. Öte yandan ilerleyen saatlerde bu transferin resmiyet kazanabileceği belirtildi.

Geçen sezonunda Crystal Palace forması ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız isim, 21 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Sarr, ülkesi Senegal’le Dünya Kupası’nda da boy göstermişti.