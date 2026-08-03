Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 29 yaşındaki Gineli golcü Serhou Guirassy’nin transferi için uzun süredir mesai harcıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, teknik heyetin kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcuyla her konuda prensip anlaşmasına varırken, bonservis pazarlıklarını çözmek için Almanya’ya çıkarma yapacak.

YETER Kİ SİZ ANLAŞIN

Kanarya’da yönetim, tecrübeli santrfor ile yaptığı görüşmelerde bonuslar da dahil olmak üzere yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında el sıkıştı. Kulüplerin anlaşması halinde Guirassy sarı-lacivertli formayı giymeye dünden hazır. Yönetim, bu transferi yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle noktalamayı hedefliyor.

UCUZ DEĞİL AMA

Fenerbahçe’nin ana hedefi, yüz yüze görüşmelerden olumlu sonuç alarak transferi resmileştirmek. Dortmund uzlaşmaz tavrını sürdürürse sarı-lacivertliler, Chelsea’nin kadro planlamasında düşünmediği Nicolas Jackson’ı kadrosuna katacak. İngiliz kulübü 25 yaşındaki Senegalli golcü için 50 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.