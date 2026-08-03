Beşiktaş, hücuma yatkın bir kanat transferi için yaptığı arayışlarda Matias Soule’de karar kıldı. Roma’da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli yıldız, yabancı kuralındaki U23 (+4) kontenjanına uyuyor. Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun da onay verdiği tangocu için İtalyan kulüple masaya oturdu. Roma, geçen sezon Juventus’tan 25 milyon Euro’ya transfer ettiği Soule için 30-35 milyon Euro istiyor. Beşiktaş’ın hedefi yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Kartal, opsiyon bedelini de maksimum 20 milyon Euro olarak belirlemeyi hedefliyor. Bugünden itibaren her iki kulüp arasında görüşmelerin hız kazanacağı öğrenildi.