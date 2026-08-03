Türk futbolunda Galatasaray formasıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, 26 yaşında hayallerini kurduğu İngiltere Premier Lig’e çok yakın. Everton, 35 milyon Pound’luk bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro’dan aşağıya satmayacaklarını İngilizlere iletti. Artık iki kulüp masada ve son pazarlıklara başladı.

ÖZBEK’E İNANDI VE BEKLEDİ

Transferin perde arkasında Barış Alper’in sergilediği duruşa baktığımızda gerçek bir savaşçı ve pes etmeyen bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Geçen yıl yaz transfer döneminde Suudi kulüp NEOM, Cimbom’a 40 milyon Euro’yu bulan bir teklif yapmıştı. Başkan Dursun Özbek kabul etmedi ve Barış Alper Yılmaz, seneliği 10 milyon Euro’yu bulan bir kontrattan da oldu.

MUAZZAM BİR PERFORMANS

Bu gelişmeye rağmen hayalinden vazgeçmeyen Barış Alper hırslandı ve geçen sezon istatistikleri altüst etti. Galatasaray’ın en istikrarlı isimlerinin başında gelen milli futbolcu, 49 maçta sahaya çıktı. 12 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Barış Alper, peşine İngiliz kulüplerini taktı. İştahlı olan Everton’ın Galatasaray’ın 50 milyon Euro’luk talebini kabul etmesi an meselesi.