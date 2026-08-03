RUS ekiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen Aleksey Batrakov, Galatasaray’ın radarında... Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ancak Lokomotiv yetkililerinin Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray’ın Batrakov’a ilgisinin bulunmadığını belirtmesi kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı kaynaklar ise Rus yıldıza ilgi duyduklarını dile getiriyor. Aceleci davranmayan Galatasaray hem oyuncunun hem de Lokomotiv Moskova’nın nabzını ölçüp, ona göre harekete geçecek.