Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili kozu Viktor Osimhen'in talipleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de küme düşmekten son anda kurtulan ve yeni sezona etkili bir giriş yapmak isten Tottenham Hotspur, Nijeryalı yıldız için harekete geçti.

CaughtOffside'ın haberine göre, İngiliz ekibinin transferin ilk etapta gerçekleşmesi için 65 milyon euro tutarında bir teklif ile temasa geçti. Ancak Galatasaray yönetimin, 75 milyon Euro'dan daha düşük teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağı aktarıldı. Daha önce sarı kırmızılı ekibin yöneticileri, Osimhen için kapıyı çalan kulüplere kapıyı 150 milyon eurodan açıyordu.

Haberin detayında transfer teklifinin henüz resmiyete kavuşmadığı ve aracılar üzerinden pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Osimhen ile ilgilenen tek kulüp Tottenham da değil. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Chelsea'nin yanı sıra İspanya La Liga temsilcisi Atlético Madrid'in de oyuncunun radarında olduğu aktarıldı.