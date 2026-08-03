Adı Süper Lig devleriyle anılan Darvin Nunez, Türkiye'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Al-Hilal’den ayrılacak olan golcü oyuncu, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Uruguaylı golcünün sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcünün transferi için Al Hilal'den yetki alan temsilcinin, görüşmeler gerçekleştirmek üzere bu hafta İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Süper Lig'in dört büyük kulübüne de önerilen Nunez için Beşiktaş, şartları görüşme kararı aldı. Nunez'in yüksek maliyeti nedeniyle kiralama formülünün ön plana çıktığı belirtildi. Uruguaylı yıldızın Al Hilal'de yıllık 22 milyon euro net maaş alan Nunez'in yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda girişimler hızlanacak. Al Hilal'in yıldız golcü içim 30 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.