Hücum hattına önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetime ise sürpriz bir talep geldi. Sabah’ın haberine göre, Beşiktaş'ın masasına menajerler aracılığıyla Mauro Icardi teklifi gelmişti. Yıldız golcünün menajeri aracılığıyla iletilen öneri, siyah-beyazlı yönetimde karşılık bulmadı.

Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, ''Mauro Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz'' diyerek teklifi geri çevirdi ve kapıyı kapattı.

'TÜM İSTEĞİ AVRUPA'DA KALMAK'

Icardi’nin temsilcisi Elio Pino ise oyuncunun Galatasaray sayfasını kapatırken yaptığı açıklamada, ''Icardi’nin tüm isteği ve hedefi Avrupa’da kalmak yönünde'' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray formasıyla attığı gollerle sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 4 şampiyonlukta büyük bir katkısı olan Icardi’nin gollerinden sonra ‘aşkın olayım’ şarkısı ise bir ritüele dönmüştü. Icardi, Galatasaray’la çıktığı 134 maçta 77 gol atarken, 25 de gol pası verdi.