Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgilendiği Leao transferinde şok haber geldi… İki kulübün transfer listesinde olan Portekizli futbolcunun geleceği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe oyuncuyu 40 milyon Euro vererek bonservisiyle birlikte transfer etmek isterken Galatasaray ise, Milan'a Rafael Leao için zorunlu olmayan opsiyon ve maaşının tamamını ödemeyi taahhüt ederek kiralama teklifinde bulunmuştu.

TÜRKİYE DEFTERİ KAPANDI

İtalyan kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapmış oldu iki teklifi de reddetti. Milan, Rafael Leao için 50 milyon Euro'dan az olan hiçbir teklifi kabul etmeme kararı aldı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Rafael Leao, Türkiye seçeneğini tamamen kapatırken oyuncunun Milan ile devam edeceği belirtildi.