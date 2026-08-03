Trabzonspor, Salah transferinde mutlu sona artık çok yaklaştı… Mısırlı yıldız ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan bordo mavililer Salah’ı Türkiye’ye getiriyor.
Trabzonspor yönetimi tatilini Yunanistan’da sürdüren Salah’ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Mısırlı yıldız daha sonra Trabzon’a hareket edecek… Sabah’ın haberine göre bordo-mavili taraftarlar havalimanında unutulmayacak bir karşılaşma töreni yapmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA ŞARTLARI NE?
Bordo-mavili kulübün, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla yıllık 17 milyon euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.