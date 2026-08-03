Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray listesine genç bir yeteneği aldı… Teknik direktör Okan Buruk’un da kadrosunda görmek istediği oyuncu Porto’lu Rodrigo Mora… Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun, Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, U23 kontenjanına da uyduğu için çok istendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen Porto A Takımı'nda süre alması ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi Galatasaray'ın ilgisini artırdı. Sarı kırmızılılar menajerler aracılığıyla ilk girişimleri yaparken Porto’nun talepleri doğrultusunda transferin mali şartlarını masaya yatıracak.