Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve forvet hattını elit bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasını sallayacak büyük bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Portekiz devi Benfica’nın dünyaca ünlü Yunan santrforu Vangelis Pavlidis’i renklerine bağlamak üzere ileri düzeyde görüşmelere başladı. Fenerbahçe, oyuncu ve kulübüyle resmi temasları sıklaştırdı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Portekiz ekibi, sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan tecrübeli yıldız için kapıyı 40 milyon Euro’dan açtı. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Benfica yönetimiyle yoğun bir bonservis pazarlığı yürütüyor. Fenerbahçe’nin işi bu transferde hiç de kolay değil. 27 yaşındaki forvet, İspanya La Liga devi Barcelona’nın da transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.