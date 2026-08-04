Beşiktaş’ta forvet transferi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, önceki gece Darwin Nunez ile yola devam etmeme kararı aldı ve Uruguaylı futbolcuyu kiralanacak oyuncular listesine dahil etti. Nunez ve temsilcileri, bu gelişme üzerine rotayı direkt Türkiye’ye çevirdi. Menajerlerin önerisini ele alan Beşiktaş yönetimi, “Maaş konusunda anlaşırsak neden olmasın” diyerek 27 yaşındaki forvete onay verdi.

TEK ENGEL MAAŞI

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan ‘Panter’ lakaplı yıldız forvetin temsilcileri İstanbul’a gelip siyah-beyazlı yönetimle masaya oturacak. Suudi kulüpte brüt 25 milyon Dolar gibi yüksek bir maaş alan Uruguaylı forvet, Beşiktaş’ın şartlarına uyarsa transfere onay verilecek. Bu arada Nunez, Avrupa’da futbol oynamak istiyor ve bu nedenle Beşiktaş dahil birçok kulüple görüşmeler yapacak.