Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Gonzalo Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı. İspanyol devi Real Madrid, Garcia'nın İngiliz ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan duyuruya göre ise 22 yaşındaki forvet ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza töreninin ardından konuşan Garcia, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok, çok heyecanlıyım." dedi.

Ayrıca İngiliz basınından çıkan haberlere göre Fulham, bu transfer için Real Madrid'e 40 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.