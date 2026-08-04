Salah operasyonu ile bütün dünyada ses getiren Trabzonspor transfer piyasasında fırtınalar estiriyor. Bordo-mavili ekibin, Salah iddialarının ardından şimdi de Juventus’un dünyaca ünlü Sırp forveti Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. 61saat’in haberine göre; Karadeniz fırtınasının asıl bombası ise bu iki süper yıldızı aynı uçakla Trabzon’a getirmek istemesi oldu.

Yönetim, Salah ile birlikte Vlahovic’i de bitirip gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. 26 yaşındaki Sırp golcü, skorer performansla Avrupa’nın en elit santrforları arasında yer alıyor. Kariyerinde çıktığı 325 maçta 140 gol ve 26 asisti var. Juventus döneminde çıktığı 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üretti. Vlahovic’in Salah’la aynı uçakta geleceği iddiası bordo-mavili taraftarları sevince boğdu.