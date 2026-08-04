Galatasaray, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Taraftarın geç kalan transferler nedeniyle tepki gösterdiği yönetim, önemli isimlerle görüşüyor. Ancak sarı-kırmızılı takıma bir kötü haber daha geldi. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olarak anılan Tijjani Reijnders'a talip çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Hollandalı orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli oyuncuyla ilgilenmeye başlayan Forest'ın dışında Newcastle United'ın da Reijnders'i takip ettiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders, İngiliz ekibiyle 50 maçta 7 gol ve 8 asist yaptı.

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