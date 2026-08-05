Fenerbahçe’de beklenmeyen bir gelişme yaşandı… Geçen sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat'ın İspanyol kulübüne bonvervisiyle verilmesi bekleniyordu… Portekiz basınından Record'un haberine göre İspanyol ekibi geri adım attı. Amrabat'ın Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin gözde isimlerinden biri olduğu ancak Fenerbahçe'nin talepleri sonrası transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.

İspanyol ekibinin Amrabat'ı transfer etmekten vazgeçtiği aktarıldı. Real Betis'in Sofyan Amrabat'ın yerine 10 milyon euro karşılığında Fluminense'den transfer ettiği genç Facundo Bernal'ı o bölgede kullanacağı ifade edildi. Amrabat, Real Betis formasıyla 23 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.