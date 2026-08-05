Al Hilal’in gözden çıkardığı ve kiralık listesine koyduğu Nunez, siyah-beyazlılara çok yakın. Beşiktaş’ın Suudi kulüp ile 1 sezonluk kiralama konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Uruguaylı forvetin menajeri, bugün veya yarın İstanbul’da olacak. Beşiktaş yönetimi, Al Hilal’den 20 milyon Euro maaş alan 27 yaşındaki golcüye 8 milyon Euro teklif yapacak. Kara Kartal’da düzenli forma giyebilecek olan Nunez’in teklifi kabul etmesi bekleniyor. Uruguaylı forvetin oyun sistemine uygun olduğunu belirten Teknik Direktör Vincenzo İtaliano da transferin bir an önce bitirilmesini dört gözle bekliyor.