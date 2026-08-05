Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinden vazgeçmiyor. Lokomotiv Moskova’nın 20 milyon Euro’luk ilk teklifi reddetmesinin ardından Başkan Dursun Özbek, Rus kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni teklif ile pazarlıkları yeniden başlatmayı hedefliyor. Okan Buruk’un 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan oyuncu için şartlar sonuna kadar zorlanacak.

MENAJER KOMİSYONU ÇOK YÜKSEK

21 yaşındaki yıldızın maliyeti ise oldukça yüksek. Batrakov cephesi yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ederken, Lokomotiv Moskova minimum 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Transferde ayrıca 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonu da masada bulunuyor. Bu nedenle özellikle menajer payına dikkat eden Galatasaray, operasyonun mali şartlarını düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.