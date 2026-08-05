Trabzonspor, Mohamed Salah transferiyle dünyada yankı uyandırırken bir başka yıldız için daha düğmeye bastı. Bordo mavili ekip, Al-Hilal'de forma giyen santrfor Darwin Nunez için harekete geçti.

Karadeniz temsilcisinin, Nunez ve Suudi Arabistan kulübüyle kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştirdi ve transferde önemli mesafe kat etti.

Kuzey Ekspres'in haberine göre Trabzonspor, Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübüyle el sıkıştı.

Bordo-mavili kulübün, Uruguaylı golcüyle yıllık 8 milyon euroya yakın bir ücret karşılığında anlaşma sağladığı aktarıldı. Transfer sürecinde, Salah'ın da önemli rol oynadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.