Beşiktaş yönetimi transferde tüm enerjisini santrfor takviyesine yöneltti. Masada iki güçlü aday var: Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic ve Atletico Madrid’in elden çıkarmak istediği Alexander Sörloth. Kartal uzun süredir Sırp yıldızı bekliyor. Avrupa’nın 5 büyük liginde oynama hedefi bulunan 26 yaşındaki futbolcu istediği teklifleri alamadı.

ADALI-CEREZO TEMASI

Şu anda masadaki en güçlü aday konumundaki siyah-beyazlılar menajeri aracılığıyla Vlahovic’e, “Zaman daralıyor” mesajıyla 15 Ağustos’a kadar süre verdi. Diğer taraftan Başkan Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile iyi ilişkilerini kullanarak Sörloth için görüşmelere başladı. İspanyol kulübü 40 milyon Euro bonservis, Norveçli santrfor da 12 milyon Euro garanti ücret talep ediyor. Beşiktaş iki isimden birini kadroya dahil edip santrfor sorununu çözüme kavuşturmayı planlıyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano da dört gözle yeni gelecek golcüsünün yolunu gözlüyor.