Transferde rakiplerinin gölgesinde kalan Galatasaray, 10 numara takviyesiyle sessizliği bozmak istiyor. Uzun süredir Can Uzun’un peşinde olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek’in asıl hedefi Aleksey Batrakov... Galatasaray’ın patronu, 10+4 yabancı kuralına da uyan 21 yaşındaki Rus yıldızı iyi bir yatırım olarak görüyor ve transfer edilmesini çok istiyor. Ancak Lokomotiv Moskova tok satıcı rolünde. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan Batrakov konusunda herhangi bir indirime yanaşmıyorlar.

MERTENS’İ ANDIRIYOR

Sarı-kırmızılı kulübün ilgi mektubuna da dönüş yapmayan Rus kulübünün inadını kırmak için Başkan Özbek, kurmaylarına talimat verdi. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 9 asistle dikkat çeken genç oyuncu, teknik kapasitesi, pas yeteneği ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Merkez orta sahada görev yapabilen Batrakov, hücum hattının farklı bölgelerinde de etkili olabiliyor. Stili Dries Mertens’i andıran 21 yaşındaki futbolcunun alınmasıyla 10 numara pozisyonundaki eksikliğin giderileceği düşünülüyor.