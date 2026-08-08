Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Gökhan Değirmenci, Mert Göckan, Jemal Tabidze, Denis Ravzan Radu, Cenk Şen, Benhur Keser, Taulant Seferi, Sinan Kurt, Mamadi Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Malik Hayvalı, Florent Hasani, Fethi Özer ve Daniel Moreno ile anlaşma sağlandı. Kulüp, dün akşam saatlerinde transfer yasağının kaldırıldığını bildirmişti.

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