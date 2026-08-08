Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun Norveç'in Lillestrøm SK takımından transfer edildiği belirtildi.
Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk, Aksla altyapısında yetişmiş, ardından Aalesund altyapısına geçmiştir. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrøm SK formaları giyen Karlsbakk, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.