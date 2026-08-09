Fenerbahçe uzun süredir yıldız santrfor takviyesi için girişimlerde bulunuyor. Son olarak gündeme gelen Romelu Lukaku’yla pazarlıklar başladı. 10 milyon Euro yıllık ücret isteyen Belçikalı yıldız 8 milyon Euro’ya ikna olmaya hazır. Napoli de kapıyı 15 milyon Euro’dan açsa da 10 milyon Euro’yu kabul etme düşüncesinde. İstanbul’a gelmek için can atan 33 yaşındaki 1.91’lik forvet konusunda son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ciddi soru işareti. Geçen sezon kamp döneminde 4 ay sahalardan uzak kalan Lukaku, ardından bir ay daha sakatlandı. Yalnızca 2.5 ay sağlıklı kalabildi.

SAKATLIK RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Dünya Kupası’nda attığı 3 gol ve yaptığı 1 asist, tek olumlu performansı oldu. Fiziksel yapısı nedeniyle sahalara dönüşü zor, risk ise yüksek. Bu durumu da göz önünde bulunduran sarı-lacivertlilerin asıl hedefi Endrick. Real Madrid, 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak oyuncu henüz kararını vermedi. Avrupa’nın 5 büyük ligine öncelik tanıyan Endrick, Süper Lig’i geri planda tutuyor. +4 yabancı kuralına uygun olan Endrick’i son ana kadar kovalayacak Kanarya, aksi halde Lukaku’yu kadrosuna katacak.