Şu ana kadar sadece Ugochukwu’yu renklerine bağlayan Galatasaray transferdeki sessizliği büyük bir bomba patlatarak bozmak istiyor. Uzun süredir Rafael Leao için girişimde bulunan Cimbom, Portekizli yıldızla anlaşma sağlamasına rağmen Milan’ın inadını kıramamıştı. 55 milyon Euro’dan aşağı inmeyen İtalyanlara 40 milyon Euro öneren sarı-kırmızılılar alternatif arayışına başladı. Rotasını İngiltere’ye çeviren Aslan, taraftarları mutlu edecek bir ismi gündemine aldı: Gabriel Martinelli.

SÖZLEŞMESİ 2027’DE BİTİYOR

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Londra ekibiyle görüşmelere başlayan yöneticiler 40-45 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi hedefliyor. Sambacıya İspanya La Liga ve İtalya Serie A’dan da talipler olduğu belirtiliyor. Arsenal ile geçen sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Martinelli, tüm kulvarlarda 53 maçta 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 2019’da Brezilya’nın Ituano takımından 7.1 milyon Euro karşılığında Arsenal’e transfer olan Martinelli’nin sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.