Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia, kariyerine Arjantin ekibi Boca Juniors'ta devam edecek. Arjantin kulübü, 36 yaşındaki futbolcu ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.

9 kupa kazandı

Geçmişte pek çok önemli kulüpte ter dönen başarılı futbolcu; Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formalarını giydi. Kulüp kariyerinde toplam 9 kupa kazanma başarısı gösteren Valencia, sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ekvadorlu yıldız, kariyeri boyunca çıktığı maçlarda 190'dan fazla gol atarken 70 asistlik performans sergiledi.