Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic transferini bitirmek için son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini yapan babası Milos Vlahovic ile temaslarını yoğunlaştırdı. Kartal’ın Vlahovic’e sunduğu son teklif; 4 yıllık sözleşme, senelik 10 milyon Euro maaş ve yıllık 10 milyon Euro imza parası şeklinde. Vlahovic cephesi ise yıllık 12 milyon Euro maaş talep ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ 35 MİLYON

Baba Milos, bu hafta 5 büyük ligden gelebilecek teklifleri de değerlendirecek. Ancak şu ana kadar söz konusu rakamlarda bir teklif henüz yapılmadı. Sırp forvet istediği mali şartları sağlayamazsa Beşiktaş ile masaya oturacak. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Dusan Vlahovic için Beşiktaş’ın gereken bütün fedakârlıkları yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transferle Başkan Serdal Adalı bizzat ilgileniyor.