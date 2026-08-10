Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattına yapacağı hamlede Romelu Lukaku'yu hedef aldı. Sarı-lacivertli kulüp, yaz döneminde Vedat Muriqi ile anlaşarak forvet hattını güçlendirmişti. Ancak bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen yönetim, Napoli'deki Belçikalı golcünün transferini masaya yatırdı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinde önemli bir ilerleme kaydetti. Belçikalı yıldızın sarı-lacivertlilere hiç olmadığı kadar yakın olduğu aktarıldı. Lukaku'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bu sabah devam ettiği ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan bilgilere göre Napoli, bu sabah Fenerbahçe'nin kabul etmesi beklenen bir karşı teklif gönderdi. Tarafların 24 ila 48 saat içinde transferi tamamlamayı hedefledikleri kaydedildi. Her şeyin tamamlanmasının ardından yıldız golcünün İstanbul'a gideceği belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye 6 milyon euro teklif sundu. Napoli'nin bu fiyatın artırılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.