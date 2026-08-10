İtalya Serie A ekibi Juventus, transfer gözdesi Kenan Yıldız hakkında kararını verdi. Torino temsilcisinin, milli futbolcu için yapılan yüksek teklifleri reddederek oyuncuyu kadroda tutacağı belirtiliyor.

Juventus formasıyla gösterdiği başarılı performansla başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız'ın geleceği netleşiyor. Corriere dello Sport'un aktardığı bilgilere göre İtalyan kulübü, milli futbolcuyu uzun vadeli gelecek planlamasının en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Bu doğrultuda hareket eden yönetim, özellikle İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'in gelebilecek 100 milyon euroya kadar olan tekliflerini geri çevirme kararı aldı. Juventus'un bu kararlı tutumuyla genç yeteneği kadrosunda tutmak istediği açıkça ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı formayla istikrarlı bir grafik çizen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, takdir topluyan istatistiklere imza attı. Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplam 47 maçta görev yaptı. Milli futbolcu, kritik karşılaşmalarda kaydettiği 11 gol ve 9 asistle takımının skor yüküne önemli bir katkı sağladı.