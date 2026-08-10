Arthur Masuaku’nun yeni adresi belli oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Masuaku'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün katıldığı aktarıldı.
Futbol kariyerine Fransa'nın Valenciennes takımında başlayan Masuaku, daha önce Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens formalarını giydi. Masuaku, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.