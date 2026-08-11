Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona çok yakın. Dış basında sarı-lacivertlilerin 48 saat içinde Napoli ile ekonomik şartlarda anlaşması bekleniyor.

Napoli ile Romelu Lukaku için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferde son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde Belçikalı golcüyü açıklaması bekleniyor.

Dış basında yer alan haberlere göre Lukaku ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Napoli ile görüşmelerde orta yolu bulmaya çalışıyor. İtalyan ekibinin 12 milyon euro istediği ve sarı-lacivertlilerle anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre ise Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçip Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı ve hemen ardından Lukaku'yu açıklamayı hedefliyor.