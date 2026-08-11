Transferin bu yaz dönemindeki şampiyonu hiç kuşkusuz Trabzonspor. Fırtına 2026-2027 sezonu öncesi transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor. Bordo-mavili yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için dünya starlarının peşinden koşuyor. Salah’ın ardından Darwin Nunez’i de bitirmeye hazırlanan Trabzonspor, iddialı hamlelerine devam ediyor.

Bordo-mavili yönetim bununla da yetinmiyor. Orta sahayı takviye etmek amacıyla Malili orta saha Yves Bissouma ve deneyimli Arjantinli Leandro Paredes ile de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor’un bu agresif transfer politikası hem taraftarları heyecanlandırıyor hem de rakiplerini tedirgin ediyor. Fırtına, şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak için çok büyük oynuyor.