Beşiktaş’ın transferde olmazsa olmazı Dusan Vlahovic... Sürecin başında Başkan Serdal Adalı var. Ancak Teknik Direktör Vincenzo Italiano da aktif bir rol aldı. Italiano, Fiorentina’dan eski öğrencisiyle 3 gün üst üste telefon görüşmesi yaptı. İstanbul’u ve Beşiktaş’ın projelerinden bahseden İtalyan teknik adam, Vlahovic’e “Gel artık” baskısı yapıyor.

PARAYSA AL SANA PARA ARKADAŞ!

Adalı, Sırp forvetin menajeri olan babası Milos Vlahovic’e çılgın bir teklif önerdi. 10 milyon Euro senelik maaşa 3 milyon Euro bonus ekleyen siyah-beyazlı yönetim, 4 yıllık sözleşmeye her yıl 4 milyon Euro imza parası koydu. 15 Haziran’dan beri 27 yaşındaki golcüyle irtibatta olan Beşiktaş, en iyi teklife sahip olan tek kulüp. Artık “Evet” yanıtı bekleniyor.