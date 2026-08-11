Galatasaray, TFF'nin belirlediği +4 kontenjanına uyan 10 numaraları gündeme alan iki yıldız adayı için bastırıyor: Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora.

Sabah'ın haberine göre Aleksey Batrakov için 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi de göze alan sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan cevap bekliyor.

Rus oyuncuya kıyasla Mora'nın maliyeti oldukça yüksek. Porto bonservis için en son 45 milyon Euro'ya indi. Roma'nın da ilgilendiği 19 yaşındaki Portekizli 10 numara, zorunlu opsiyonla kiralanırsa satın alma maddesi 50 milyon Euro olacak.

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Portekiz'li genç yetenek, 5 gol 2 asist ile tamamladı.