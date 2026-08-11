Beşiktaş'ın golcü transferindeki bir numaralı adayı Dusan Vlahovic'te iş imzaya kaldı. İtalyan basını, transferde bitirici rolü üstlenen ismin yanı sıra sözleşme detayları ve imza tarihini de duyurdu.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Vlahovic ile yıllığı 8 milyon eurodan 3 sezonluk bir sözleşme için anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde bonuslar ve imza parası konularında da mutabakata varıldığı belirtildi.

BEKLEYİŞ SONA ERDİ Mİ?

Öte yandan yine İtalyan basınından Tutto Juve'de yer alan haberde de haftalar süren bekleyiş ve değerlendirmelerin ardından Sırp forvetin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Vlahovic'in siyah beyazlı takımla anlaşmasında, scouting direktörü Eduard Graf'ın Sırbistan ziyaretinin önemli rol oynadığı ve burada yapılan görüşmenin ardından transferin hız kazandığı kaydedildi.

Haber detayında, son resmi adımların tamamlanmasının ardından Dusan Vlahovic'in bugün ya da yarın imza atabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Vlahovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sırp golcü için imza aşamasına gelindiği iddia edildi.