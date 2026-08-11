Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planında yer almadığı belirtilen 28 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai için Avrupa'dan gelen teklifler artıyor. Schalke 04 ve Werder Bremen'in ardından İspanyol ekibi Espanyol da Uduokhai için talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun satışında mali açıdan zarar etmemek adına yüksek beklentiler taşıyor. Kulüp yönetimi, bu beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa yeşil ışık yakmayı planlıyor. Oyuncunun geleceği, kulüplerden gelecek resmi tekliflerin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş'ta ayrıca İlhan Fakılı için de yeni planlar yapıldığı öğrenildi.

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