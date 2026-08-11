Arca Çorum FK, İskoçya ekiplerinden Heart of Midlothian FC forması giyen Alexandros Kyziridis’i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Yunanistan Milli Takım oyuncusu Alexandros Kyziridis kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Heart of Midlothian FC forması giyen Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’i kadrosuna katmış, oyuncumuzla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2000 doğumlu Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, profesyonel kariyerine Iraklis’te başlamıştır. Kariyerinde Iraklis, Volos, ViOn Zlate Moravce, Debrecen, Mura, Zemplin Michalovce ve Heart of Midlothian FC formaları giyen Kyziridis, Yunanistan A Milli Takımı’nda da görev almıştır. Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Kyziridis, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandros Kyziridis. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

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