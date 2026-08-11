Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Endrick'in geleceğiyle ilgili Real Madrid'den karar çıktı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı genç oyuncu Endrick'in takımda kalmasını istiyor. Mourinho, Endrick'e güveniyor ve genç forvetin Real Madrid'de önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyor. Yönetimin de Mourinho'nun bu kararından memnun kaldığı ve Roma ile Aston Villa'dan gelen kiralık tekliflerini geri çevirdiği aktarıldı.

SÜRE ALAMAZSA KIŞ TRANSFERDE GİDEBİLİR

20 yaşındaki Endrick'in de Real Madrid'de kalıp forma mücadelesi vermek istediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yeterli süre alamaması halinde ise kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmayı değerlendirebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan 40 milyon euro piyasa değerindeki Endrick, Fransız ekibinde 21 maçta 8 gol ve 8 asist kaydetti.