Napoli, Noa Lang'ı satış listesine koydu. Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de 27 yaşındaki yıldızı kadroda düşünmediği belirtildi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; kulübün 100'üncü kuruluş yılında Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Napoli, Romelu Lukaku ve Noa Lang gibi isimlerle yollarını ayırarak, transfer bütçesi oluşturmaya çalışıyor.

Napoli, ilk olarak 30 milyon euro hedeflediği Noa Lang için şimdilerde 25 milyon euro civarında bonservis bekliyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgilenen Hollanda ekibi Ajax, bonservisin biraz daha düşmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Noa Lang'ın, sarı kırmızılılara transfer olmak istediği biliniyor. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun durumunu takip etse de, Milan'dan Leao'nun transferine odaklanmış durumda.