Galatasaraylı oyuncu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüp bulması istenen Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Gaziantep FK, deneyimli oyuncunun transferiyle hücum hattını güçlendirdi. BAŞKAN CANLI YAYINDA DUYURDU Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, katıldığı televizyon programında, Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda kırmızı-siyahlı takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı. 2024-2025 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak top koşturan 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 maça çıktı ve sahada kaldığı 1162 dakikada 5 gol kaydetti.

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