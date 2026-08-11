Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla gündemine yeni isimler almaya devam ediyor. Yönetim, Villarreal forması giyen Renato Veiga için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncuyu sol stoper bölgesi için düşünüyor. Bu tercih, +4 yabancı kuralına uyulması açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. İspanyol ekip, 23 yaşındaki oyuncudan 30 milyon avro bonservis bekliyor.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Villarreal forması giyen Renato Veiga için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

30 milyon euro opsiyon içeren teklife İspanyol ekibin cevabı belli oldu. Villarreal, Veiga için 45 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

Portekizli futbolcu, geçen sezon oynadığı 42 maçın 36'sına 11'de başladı. Renato Veiga, daha önce sırasıyla Augsburg, Basel, Chelsea ve Juventus'ta da forma giydi.