Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Rotasını hücum hattına çeviren siyah beyazlıların önüne büyük bir fırsat çıktı.

Fransız basınından L'Equipe, Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Mohamed-Ali Cho ile ilgilendiğini iddia etti.

SAKATLIK İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Mohamed-Ali Cho'nun transferi konusunda Nice ile 20 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış ancak Hull City'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yaşanan sürpriz bir sakatlık İngiliz ekibinin transfer önceliğini değiştirmişti

Hull City'nin Mohamed-Ali'ye ödeyeceği bonservis ücretini farklı bir bölgede kullanma kararının ardından Beşiktaş'a gün doğdu.

L'Equipe, Fransız hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifte bulunduğunu aktardı. Cho ile Beşiktaş'ın yanı sıra Monaco'nun da ilgilendiği ifade edildi.

Nice'in maddi açıdan rahatlamak için oyuncu satışına ihtiyacı olduğu belirtilen haberde Mohamed-Ali Cho'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı da aktarıldı. 22 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 37 maçta 5 gol, 5 asist kaydetti.