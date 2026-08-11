Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan transfer açıklaması geldi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sadece sahayı düşünüyorum" diyen Portekizli oyuncu, şu ifadelere yer verdi: "Her maçta ve antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur. Ben hedeflerime odaklandım."

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.