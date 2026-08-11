Konyaspor'dan ayrılan Berkan Kutlu, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a imza attı. Geçen sezonu Galatasaray ve Konyaspor'da geçiren tecrübeli oyuncu, kariyerine Trendyol Süper Lig'de devam edecek.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kocaelispor'la 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Bazı yollar tesadüfen kesişmez. Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.