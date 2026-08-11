Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha bölgesine yapacağı takviye için yeni bir isim gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin Arjantinli yıldızın transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.

LİVERPOOL'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Mac Allister'ın transfer listesine alındığı belirtildi. Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Ancak Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın oyuncunun durumunu takip ederek transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.