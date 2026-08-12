Ve Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde muradına erdi. Başkan Serdal Adalı’nın 15 Haziran’dan beri Sportif Direktör Eduard Graf ile yürüttüğü transfer operasyonu dün olumlu sonuçlandı. Yapılan 8 milyon Euro’luk yıllık maaş teklifini 10’a yükselten Adalı, 2 milyon Euro da bonus ekledi. Menajeri olan babası Milos Vlahovic, kabul etti. 12 milyon Euro imza parası ise 3 taksitle 3 yıllık sözleşmede yer alacak.

ADALI’YLA BİRLİKTE GELİYOR

Öğlen saatlerinde Corriere dello Sport, Vlahovic’in Beşiktaş’a yakın olduğunu yazdı. Başkan Serdal Adalı’nın görevlendirdiği Eduard Graf, 48 saatlik görüşmenin ardından transferi bitirdi. Adalı, akşam saatlerinde Belgrad’a uçtu. 26 yaşındaki forvet, bugün saat 14.30’ta İstanbul’a gelip sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.